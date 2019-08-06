Antalya'da coplu sopalı öldüresiye dayak
DHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 1'i kadın 4 kişi, yere yatırdıkları kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sopa ve coplarla dövdü. Darp edilen kişi, saldırganlardan kaçarak kurtuldu.
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1Olay, Muratpaşa'nın tarihi Üç Kapılar girişinde meydana geldi. Çiçekçi olduğu belirtilen kişi, yere yatırılıp, 1'i kadın 4 kişi tarafından sopa ve coplar ile dövüldü.
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2Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, adama defalarca sopayla vurulurken, çevreden araya girip, saldırganları engelleyen olmadı.
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3Saldırganlardan birinin, yerde yatan kişinin kolunu ters çevirdiği, diğerinin ise sopayla dirseğine vurduğu anlar, videoda yer aldı.
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4Sosyal medyada yayınlanan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından izlenip, tekrar paylaşıldı.
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5Dövülen kişinin, saldırganlardan kaçarak, kurtulduğu öğrenildi.
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