Antalya’da emlakçılar dertli: “Bize ortak çıktılar, komisyonlar düştü”

“KOMİSYON BEDELLERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ”

“‘Kiradan ya da satın alma işleminden bana da pay verirseniz, sizinle çalışalım’ diyenler oluyor. Bu kurumsal olarak bizim sıcak baktığımız bir durum değil.” diyen Tükenmez, “Ancak bazı arkadaşlarımız yüksek komisyon getirisi olan gayrimenkulleri elinden kaçırmamak için teklifi kabul ediyor.” Ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de mağdur olduğunu, kimi zaman alacakları komisyon ya da bedellerin yarı yarıya düştüğünü belirten Tükenmez, “Avukat, öğretmen, apartman görevlileri gibi çok sayıda meslek grubundan bu teklifleri alıyoruz. Zaman zaman kabul ediliyor ama bu doğru bir davranış değil. Bazen alacağımız bedelin yarısını isteyenler bile oluyor.” diye konuştu.