Antalya’da emlakçılar dertli: “Bize ortak çıktılar, komisyonlar düştü”
Fahiş kira ve gayrimenkul fiyatlarında İstanbul’un ardından en çok konuşulan ikinci kent konumundaki Antalya’da emlakçılar tepkili… Emlakçılar, aralarında öğretmen, doktor, avukat, akademisyenlerin de olduğu bazı kişilerin, kendilerine pay verilmesi halinde alıcı ve satıcı bulunması noktasında yardımcı olacaklarını söyleyenlerden dert yandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yoğun göç aldığı için gayrimenkulde fahiş kira ve satış rakamları uzun süre tepki çekti.
Kent, İstanbul’dan sonra Türkiye’deki en pahalı şehir oldu.
Balon fiyatlar olarak nitelendirilen durumun 2 yılın sonunda genel alıcıda sürecin kabullenildiğini belirten emlakçılar, konut kiralarında yüzde 25 sınırının 1 Temmuz itibarıyla kalkmasının ardından sektörde hareketliliğin başladığını söyledi.
Emlakçılar, hizmet bedeli olarak bir kira bedeli kiracıdan alarak mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getiriyor.