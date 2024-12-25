Antalya'da falezlerden denize otomobil düştü

TERMAL KAMERALI DRON İLE ARAMA YAPILDI

Termal kameralı dron ile arama yapıldı

E. Ş.'nin araçta olup olmadığı yönünde gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle ekipler arama yapmakta zorlandı. Bu sırada olayı haber alarak bölgeye gelen E. Ş.'nin yakınları endişeli gözlerle ekiplerin arama çalışmasını izledi.

AFAD tarafından getirilen termal kameralı dron ile de bölgede detaylı arama yapıldı.

Sert dalgalar nedeniyle dalgıçların arama yapamaması ve can güvenliklerini korumaları gerektiği için aramalara sabah erken saatlerde yeniden başlanmak üzere ara verildi.