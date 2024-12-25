Antalya'da falezlerden denize otomobil düştü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerden denize otomobil düştü. Uzun arama çalışmalarında aracın sadece plaka ve tampon kısmına rastlanırken, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çalışmalara sabah devam edilmek üzere ara verildi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nden bulunan Mobil Halk Plajı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir aracın süratli bir şekilde falezlerden denize uçtuğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler ismi öğrenilemeyen görgü tanığının ifadeleri doğrultusunda bölgede arama başlattı.