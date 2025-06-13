Antalya'da fide üretim tesisinde yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'da fide üretim tesisinde yangın - 1

Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da fide üretim tesisinde yangın - 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da fide üretim tesisinde yangın - 3

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı.

Antalya'da fide üretim tesisinde yangın - 4

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.

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