Antalya'da fırtına. Çatılar uçtu, dev dalgalar sahile vurdu

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında olumsuzluklara neden oldu.

Gazi Bulvarı'nda bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle elektrik telleri koparken, ekipler arızanın giderilmesi için bölgede onarım çalışması yaptı.

Termessos Bulvarı üzerinde ise bir işyerine ait reklam tabelası park halindeki aracın üzerine devrildi.

Devrilen tabela araçta maddi hasar oluşurken tabela itfaiye ve polis ekipleri tarafından kaldırılarak otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.