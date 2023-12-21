Antalya'da fırtına: Uçak seferleri iptal edildi, dev dalgalar oluştu
Meteoroloji'nin sağanak uyarısında bulunduğu Antalya'da, saatteki hızı 62 kilometreyi bulan rüzgar etkili oluyor. Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluştu. Türk Hava Yolları 11 seferini iptal ederken, büyükşehir belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda; metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği duyuruldu.
Doğu ilçelerinde akşam yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti.