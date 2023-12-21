Antalya'da fırtına: Uçak seferleri iptal edildi, dev dalgalar oluştu

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.