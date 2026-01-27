Antalya'da fırtına ve hortum. Dereler taştı, çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Kepez ilçesinde bir spor tesisinin çatısı çöktü.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın oluştu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda kaldı. İtfaiye ekipleri taşkının etkilediği sokaklardaki evlerin garaj, bodrum katı ve otoparklarının su basmaması için çalışma başlattı.

Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.