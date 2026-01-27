Antalya'da fırtına ve hortum. Dereler taştı, çatılar uçtu, seralar zarar gördü
27.01.2026 02:21
Son Güncelleme: 27.01.2026 02:45
AA
Meteoroloji'nin sarı kodla uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar Antalya'da etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle derelerin taştığı kentte; fırtına da hasara yol açtı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Seralardaki ürünler zarar gördü.
Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Antalya'da sağanakla birlikte fırtına etkiliydi. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi geçti.
Kumluca, Finike, Demre, Kaş'ta hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı, trafik levhaları uçtu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi. Bu bölgedeki bazı evlerin yanı sıra seralarda da hasar oluştu. Finike sahil yolunda devrilen trafik levhası bir araçta hasara yol açtı.
SARISU DERESİ TAŞTI
Fırtına ve kuvvetli yağış, Antalya kent merkezinde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Kepez ilçesinde bir spor tesisinin çatısı çöktü.
Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın oluştu. Bazı araçlar suyla dolan yollarda kaldı. İtfaiye ekipleri taşkının etkilediği sokaklardaki evlerin garaj, bodrum katı ve otoparklarının su basmaması için çalışma başlattı.
Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.
AKSU İLÇESİNDE HORTUM
Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.
Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HORTUM SERALARI YIKTI
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen hortum, seralar ve enerji nakil hatlarında hasara yol açtı. Seraları yerle bir eden hortum sahile yakın bölgede bir binanın da balkonlarındaki korkuluk camlarını kırdı.
Enerji nakil hatlarının da kopmasına sebep olan hortum sebebiyle bölge karanlığa gömüldü.