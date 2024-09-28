Antalya'da gecekondu yangını
Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangında iki gecekondu küle döndü.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 Sokak'ta atık toplayıcıların yaşadığı gecekonduda çıktı.
Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 Sokak'ta atık toplayıcıların yaşadığı gecekonduda çıktı.
Alevler, ardından 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Mehmet Uçar'ın oturduğu gecekonduya sıçradı.
Uçar, evdekileri dışarı çıkartarak, yangına müdahale etmek istedi.
Yangını söndürmekte başarılı olamayan Uçar ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.
İki gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, sabah saatlerinde evlerine tekrar giren Mehmet Uçar ile ailesi yanan eşyalarında bazılarını kurtarmaya çalıştı.
Mehmet Uçar, yangına müdahale etmek istediğini ancak alevlerin 10 dakika içerisinde her yeri kapladığını dile getirdi.
Uçar, "Ben de içeriye girerek uyuyan çocuklarımı alıp, dışarıya çıkardım. Onları çıkarmazsam ne olacaktı, bilemiyorum. Evde bir şey kalmadı. Birikimlerimiz ve her şeyimiz evin içerisindeydi. Mahvolduk." dedi.