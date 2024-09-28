Antalya'da gecekondu yangını

Uçar, "Ben de içeriye girerek uyuyan çocuklarımı alıp, dışarıya çıkardım. Onları çıkarmazsam ne olacaktı, bilemiyorum. Evde bir şey kalmadı. Birikimlerimiz ve her şeyimiz evin içerisindeydi. Mahvolduk." dedi.