Antalya'da gecekondu yangını

Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangında iki gecekondu küle döndü.

Antalya'da gecekondu yangını - 1

Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 Sokak'ta atık toplayıcıların yaşadığı gecekonduda çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da gecekondu yangını - 2

Alevler, ardından 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Mehmet Uçar'ın oturduğu gecekonduya sıçradı.

Antalya'da gecekondu yangını - 3

Uçar, evdekileri dışarı çıkartarak, yangına müdahale etmek istedi.

Antalya'da gecekondu yangını - 4

Yangını söndürmekte başarılı olamayan Uçar ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da gecekondu yangını - 5

İhbarla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.

Antalya'da gecekondu yangını - 6

İki gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, sabah saatlerinde evlerine tekrar giren Mehmet Uçar ile ailesi yanan eşyalarında bazılarını kurtarmaya çalıştı.

Antalya'da gecekondu yangını - 7

"10 DAKİKA İÇERİSİNDE YANGIN HER YERİ KAPLADI"

Mehmet Uçar, yangına müdahale etmek istediğini ancak alevlerin 10 dakika içerisinde her yeri kapladığını dile getirdi.

Antalya'da gecekondu yangını - 8

Uçar, "Ben de içeriye girerek uyuyan çocuklarımı alıp, dışarıya çıkardım. Onları çıkarmazsam ne olacaktı, bilemiyorum. Evde bir şey kalmadı. Birikimlerimiz ve her şeyimiz evin içerisindeydi. Mahvolduk." dedi.

Antalya'da gecekondu yangını - 9
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