Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 1

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler sahilleri doldurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 2

Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler hem denize girdi hem de aileleriyle deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 3

Bazıları bisiklete binip yürüyüş yaparken, bazıları da parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 4

Öte yandan, turlarla kente gelen turistler, rehberler eşliğinde tarihi Kaleiçi ve Yivli Minare gibi yerleri görme fırsatı buldu.

Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 5

Turistler, gezdikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekti.

Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 6
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 7
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 8
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 9
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 10
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 11
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 12
Antalya'da güneçşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu - 13
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