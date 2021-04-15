Antalya'da güneşi gören sahile koştu

Antalya’da Nisan ayının ortasında güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu.

İHA 15.04.2021 - 16:42

Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 1
Hava sıcaklığının 20 derece, nem oranını ise yüzde 69 ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi.
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 2
Hafta içi olmasına karşın sahilde yoğunlukların oluştuğu sahilde, bazıları denize girmeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 3
Güzel havada dolaşan kent sakinleri, yakıcı güneşten korunmak için de gölgelik alanlar da oturdu.
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 4
İzin gününde dolaşmak için sahile geldiğini belirten hemşire Seval Sir, "Sahillerimiz baya yoğun. Virüsten dolayı bu kadar yoğun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama insanlar da eve tıkılmak istemiyor. Hava çok güzel ve sıcak” dedi.
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 5
Üniversite öğrencisi Gülsüm Çetin de daha önce İzmir’den geldiğini ve Antalya’nın güzel bir şehir olduğundan bahsetti.
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 6
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 7
Antalya'da güneşi gören sahile koştu - 8

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