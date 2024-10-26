Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahillerde hareketlilik oluşturdu.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 1

Antalya'da güneşli havayı değerlendiren tatilciler, sahillerde vakit geçirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 2

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı ise yüzde 31 olarak ölçüldü.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 3

Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajlarda güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 4
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 5
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 6
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 7
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 8
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 9
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 10
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 11
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 12
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi - 13
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