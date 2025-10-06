Antalya'da hasat başladı: 14 bin 500 dekar alanda üretim
Antalya’da nar üretiminin yoğun olduğu Serik ilçesinde nar hasadının başlaması ile birlikte üretici Nida Oğuz’a ait nar bahçesinde gerçekleştirilen nar hasadında Serik ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.
Serik’te bulunan Nar üreticilerinin de katıldığı hasat öncesi düzenlenen programda açıklama yapan Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik ilçesinin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan nar üretiminde biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarını yerinde görmek, değerlendirmek ve üreticilerimizle paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.