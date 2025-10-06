Antalya'da hasat başladı: 14 bin 500 dekar alanda üretim



Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize de destek sağlanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele için dekar başına bin 305 TL, destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu destekler sayesinde üreticilerimiz hem ekonomik olarak rahatlamakta hem de çevreye duyarlı üretim modeline geçişte cesaretlendirilmektedir. Nar, ilçemizin hem ekonomik hem de tarımsal anlamda marka ürünlerinden biridir. Ancak, verim ve kaliteyi tehdit eden zararlılarla mücadelede, çevreye duyarlı, insan ve yararlı canlı sağlığını koruyan yöntemlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır" dedi.