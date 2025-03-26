Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldüğü bilgisini paylaşan Vali Şahin, “Başta rektörümüz olmak üzere tüm görevlerimiz işlerinin başında tahliyeleri yaptık. Acil servislerimizin kapasitesi yeterlidir. Duruma göre son değerlendirmeleri yapacağız. Daha sonra hastalarımız geri alınacak.” dedi.