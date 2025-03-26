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Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde yangın paniği yaşandı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar tahliye edildi. Elektrik kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi - 1

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın çıktı.

Saat 11.55 sıralarında, hastanenin Acil Servis bölümünün deposunda çıktığı belirlenen yangında hastane binası kısa sürede yoğun dumanla kaplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi - 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının nedeniyle çok sayıda hasta, tekerlekli sandalye ve sedyelerle hastane dışına çıkarıldı.
Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi - 3

Acil Servis önünde bekleyen ambulanslarla çevredeki diğer hastanelere nakiller gerçekleştirildi.

Bazı hastaların oksijen tüpleriyle birlikte dışarıda tutulduğu görüldü.

Sağlık personeli, güvenlik görevlileri ve hasta yakınları tahliye işlemlerinde büyük çaba sarf etti.

Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi - 4

YANGININ ELEKTRİK KAYNAKLI BAŞLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının değerlendirildiğini söyledi.

Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi - 5

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldüğü bilgisini paylaşan Vali Şahin, “Başta rektörümüz olmak üzere tüm görevlerimiz işlerinin başında tahliyeleri yaptık. Acil servislerimizin kapasitesi yeterlidir. Duruma göre son değerlendirmeleri yapacağız. Daha sonra hastalarımız geri alınacak.” dedi.

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