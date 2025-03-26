Antalya'da hastanede yangın paniği: Hastalar sedyelerle tahliye edildi
Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde yangın paniği yaşandı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar tahliye edildi. Elektrik kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yangın çıktı.Saat 11.55 sıralarında, hastanenin Acil Servis bölümünün deposunda çıktığı belirlenen yangında hastane binası kısa sürede yoğun dumanla kaplandı.