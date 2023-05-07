Antalya'da iki günde iki farklı hava

Antalya'da dün etkili olan sağanakta sokaklar boşalırken, bugün ise sıcak ve güneşli havayla beraber, Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar denizle sahilin keyfini yaşadı.

Antalya'da iki günde iki farklı hava - 1

Her yıl bahar ile yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören dünyanın ünlü tatil kentlerinden Antalya'da iki günde iki farklı ortam yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da iki günde iki farklı hava - 2

Dün sabah erken saatlerde şiddetli sağanağa maruz kalan Antalya'da, bugün ise sıcak ve güneşli havanın etkisi görülüyor.

Antalya'da iki günde iki farklı hava - 3

Hava sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 73 ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar pazar gününün de etkisiyle Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da iki günde iki farklı hava - 4

Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında yüzerken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da iki günde iki farklı hava - 5

Çocuklarıyla sahil kenarına gelen bazı vatandaşlar ise piknik yapmayı tercih etti.

Antalya'da iki günde iki farklı hava - 6
Antalya'da iki günde iki farklı hava - 7
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