Antalya'da ilk kez görüldü: "Sakın dokunmayın, zehir salgılıyor"
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı sürüsü görüntülendi. Bu sürü, Antalya Körfezi'nde ilk kez tespit edilen istilacı bir tür olarak kaydedilirken, görüntüler dalış eğitmeni Kürşat Bilgin'in sualtı kamerasıyla çekildi. Bilgin, çizgili kedi balığı için "Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Çok acı veren zehir salgılayabiliyor." uyarısında bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Kürşat Bilgin, tarihi Alanya Kalesi'nin altındaki Korsanlar Mağarası yakınlarında yaptığı dalış sırasında daha önce Antalya Körfezi sularında hiç rastlanmamış, Kızıldeniz'e özgü zehirli dikenleri olan çizgili kedi balığı (Plotosus lineatus) sürüsü ile karşılaştı. Bilgin, yaklaşık 13 metre derinlikteki bir taşın altında, sürü halinde yaşayan bu balıkların görüntülerini sualtı kamerasıyla kaydetti.