Antalya'da kadın cinayeti: Kıskançlık krizine girince ateş açtım

Annesine ne olduğunu öğrenmek isteyen küçük kızı komşuları sakinleştirmeye çalışırken, feryatları yürek dağladı. “Annemi bir kere gösterin bana, Gidin bakın anneme bir şey mi oldu” diyerek gözyaşı döken küçük kızı sakinleştirmek için komşular yoğun çaba sarf ederken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi.