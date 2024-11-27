Antalya'da kadın cinayeti: Kıskançlık krizine girince ateş açtım
Antalya'da Abdullah Poyraz, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi 6 çocuk annesi Hale Akbaş Poyraz’ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden Abdullah Poyraz teslim oldu. Poyraz, polisteki ilk ifadesinde "Kıskançlık krizine girince ateş açtım" dedi.
Olay, saat 15.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238 sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis merkezine gelen Abdullah P. (55), eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında eşini tabancayla vurduğunu, silahı da evde bırakarak ikametten ayrıldığını ve teslim olmak istediğini belirtti.