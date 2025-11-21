Antalya'da kadınlar üretiyor, bu yıl 20 ülkeden 2 milyon dolar gelir bekleniyor
21.11.2025 10:15
DHA
Antalya'da orman atıkları, kadınlar tarafından Noel çelenklerine dönüştürülüyor. 20'den fazla ülkeye ihraç edilen çelenklerden bu yıl 1,5-2 milyon dolar gelir bekleniyor.
Antalya'da el emeği Noel çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediliyor.
Muratpaşa'da kadınlar tarafından özenle üretilen Noel çelenkleri, 24 Aralık'ta başlayacak Christmas ve yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez süsü haline geldi.
Mahallede yaklaşık 100 ailenin üretimiyle yapılan çelenkler, ağustos ayında başlayan çalışmalar ile aralık ayına kadar sürüyor.
Kadınlar günde ortalama 60 çelenk üretiyor.
Başta mersin dalı, ardıç, kozalak, andız kozağı, tespih bitkisi, kuşburnu, kızılcık ve siyah yabani üzüm gibi orman bitkilerinden hazırlanan çelenklerin hammaddesi ormanlardan toplanarak, mahalleye getiriliyor. Kapı ve masa dekoru olarak kullanılan el emeği çelenkler, dini ritüellerde de büyük ilgi görüyor.
Antalya'dan 20'den fazla ülkeye ihraç edilen ürünler, kente ekonomik ve kültürel değer kazandırıyor.
GÜNLÜK ÜRETİM 10 BİN ADET
Yeşildere Mahallesi Muhtarı Kemal Genbeş, üretimin bölgeye ekonomik katkı sağladığını belirterek, "Günlük üretim 10 bin adedi buluyor. Belediyelerimiz, emniyetimiz, kaymakamlığımız ve valiliğimiz de destek veriyor. Burada bir ekonomi dönüyor, bu ekonomiden mahalle halkı yararlanıyor" dedi.
"AİLECE YAPIYORUZ"
Üretici kadınlardan Canan Pehlivan, 10 yıldır çelenk yaptığını söyleyerek, "Ailece, çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Çok zahmetli ama emeğimizin karşılığını alıyoruz. Günde 40-60 çelenk yapıyoruz. Erken başlarsak 60'ı buluruz." diye konuştu.
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl 1,5-2 milyon dolarlık gelir beklediklerini söyledi.