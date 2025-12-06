Antalya'da kahreden kaza. Eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi
06.12.2025 13:26
DHA
Antalya'da eşiyle tartıştıktan sonra evden çıkan Hatice Doğan'ın kullandığı cip kaza yapıp kanala uçtu. Kadın yaşamını yitirirken, acı haberi alıp kaza yerine giden koca eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.
Antalya'da gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştığı öne sürülen Hatice Doğan (39) cipe binerek evden uzaklaştı.
Bir süre sonra Hatice Doğan, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta saat 05.00 sıralarında aracıyla giderken kaza yaptı.
Doğan yönetimindeki araç, yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı uçtu. Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan yakınlarına haber verdi.
Saat 07.00 sıralarındaki kanal yanındaki tarlaya çalışmaya gelenler, suda ters dönen aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler suya gömülen cipte birilerinin olabileceği ihtimaline karşı kontrol etmek istedi. Ancak bir sonuç alınamayınca aracı çıkarmak için bölgeye vinç çağırıldı, yol araç trafiğine kapatıldı.
"3 ÇOCUĞUM VAR, BEN NE DİYECEĞİM"
Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, “Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim." dedi.
EŞİ KANALIN KENARINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Doğan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Araçtaki Hatice Doğan’ın cansız bedeni çıkarıldı, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Çevrede ve araçta yapılan incelemelerin ardından Hatice Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Araç çekiciyle çekilirken, acılı eş Gürsel Doğan'ı da arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.