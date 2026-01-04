Antalya'da kan donduran cinayet. Cinnet geçirip eşinin ve kızının boğazını kesti

04.01.2026 13:25

Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet geçiren koca, eşini ve 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdü. Ankara'ya kaçan katil zanlısı, polise teslim oldu.

Antalya'da aile faciası yaşandı.

 

Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Canatan, önce eşini daha sonrada 7 yaşındaki kızının bıçakla boğazını kesti.

 

Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Savcılık incelemesinin ardından anne Songul Canatan ve ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Cinayet zanlısı Zübeyir Canatan'ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. 

Komşular, olayı duymadıklarını dile getirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 