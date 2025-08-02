Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım"

Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in evinde ölü bulunması ile ilgili yakalanan cinayet şüphelisi Suriyeli A.Ö.E.H. ifadesinde suçunu itiraf ederken, "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım." dedi.

Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım" - 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 31 Temmuz'da iş yerinden mesai sonrası çıkan 23 yaşındaki H.İ., birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi.

Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu.

Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım" - 2

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbarla olay yerine gelen ekipler, ilk belirlemelere göre boğazına, sağ ve sol yüzüne bıçak darbesi alan Nazlıer'in öldüğünü belirledi.

Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım" - 3

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri, evde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında, bahçedeki saksı içerisinde toprağa gömülü bıçak buldu.

Bıçak incelenmek üzere delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer'i bulan H.İ. ve en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak üzere eve gelen arkadaşı H.H. (39), gözaltına alındı.

Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım" - 4

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisini tespit etti.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğunu belirlenen Suriye uyruklu A.Ö.E.H., dün akşam operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadı. A.Ö.E.H.'nin kimliği, parmak izi çalışması ile belirlendi.

Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım" - 5

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler A.Ö.E.H., H.İ. ve H.H., Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Hastanede işlemler esnasında A.Ö.E.H.'den kan testi de alındı.

Üç şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ö.E.H.'nin sağ elinin bandajlı olduğu görüldü.

Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım" - 6

"KANLAR İÇERİSİNDE KALINCA KAÇTIM"

A.Ö.E.H.'nin ifadesinde, "Nida Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştık. Sonra adrese gittim. Nazlıer'in trans birey olduğunu bilmiyordum. Sonrasında aramızda tartışma çıktı. Ben onu ittirdiğim esnada, yatak odasındaki aynaya çarptı ve kırıldı. Ben de aynanın cam parçalarını alıp, ona vurmaya başladım. Kanlar içerisinde kalınca da sonra kaçtım." iddiasında bulundu.

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