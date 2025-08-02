Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım"

"KANLAR İÇERİSİNDE KALINCA KAÇTIM"

A.Ö.E.H.'nin ifadesinde, "Nida Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştık. Sonra adrese gittim. Nazlıer'in trans birey olduğunu bilmiyordum. Sonrasında aramızda tartışma çıktı. Ben onu ittirdiğim esnada, yatak odasındaki aynaya çarptı ve kırıldı. Ben de aynanın cam parçalarını alıp, ona vurmaya başladım. Kanlar içerisinde kalınca da sonra kaçtım." iddiasında bulundu.