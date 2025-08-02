Antalya'da kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım"
Antalya'da trans birey Nida Nazlıer'in evinde ölü bulunması ile ilgili yakalanan cinayet şüphelisi Suriyeli A.Ö.E.H. ifadesinde suçunu itiraf ederken, "Kanlar içerisinde kalınca kaçtım." dedi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 31 Temmuz'da iş yerinden mesai sonrası çıkan 23 yaşındaki H.İ., birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer'in evine geldi.
Eve giren H.İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu.
Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi.