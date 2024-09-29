Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü

"ÖLDÜRMEDİK, BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Şüpheli Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından ilk olarak sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünden çıkan Süleyman Ege Sevil, "Neden öldürdün, pişman mısınız?" sorusuna, "Öldürmedik biz niye öldüreceğiz, bizi öldürmeye çalıştı. Ben de bıçakla kendimi korudum." diye yanıt verdi.

Hüseyin Emre Ç. ise kendisinin sadece görgü tanığı olduğunu iddia etti. Sevil ve Hüseyin Emre Ç., daha sonra ekip aracıyla adliyeye götürüldü.