Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genç, iddiaya göre gece saatlerinde bireysel eşya kullanımı konusunda tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde yaşayan ve olay sonrası kaçan bir kişi de gözaltına alındı.

Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü - 1

Antalya'da ev arkadaşları arasında bireysel eşya kullanımı yüzünden çıktığı iddia edilen kavga cinayetle bitti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel (23), Süleyman Ege Sevil (28) ve Hüseyin Emre Ç. (21), iki hafta önce aynı evde kalmaya başladı.

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Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü - 2

Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında gece saatlerinde iddiaya göre bireysel eşyaların kullanımı konusunda tartışma çıktı.

Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü - 3

Öldürülen Tolga Taşkınel

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Kavga ve gürültüyü duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü - 4

Tolga Taşkınel

Kısa sürede gelen sağlık ekibi ağır yaralı Tolga Taşkınel'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü - 5

Polis ekipleri Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, evden kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise binaya yakın noktada gözaltına aldı. Tolga Taşkınel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Taşkınel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü - 6

"ÖLDÜRMEDİK, BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Şüpheli Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından ilk olarak sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünden çıkan Süleyman Ege Sevil, "Neden öldürdün, pişman mısınız?" sorusuna, "Öldürmedik biz niye öldüreceğiz, bizi öldürmeye çalıştı. Ben de bıçakla kendimi korudum." diye yanıt verdi.

Hüseyin Emre Ç. ise kendisinin sadece görgü tanığı olduğunu iddia etti. Sevil ve Hüseyin Emre Ç., daha sonra ekip aracıyla adliyeye götürüldü.

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