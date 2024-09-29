Antalya'da kanlı gece: Tartıştığı ev arkadaşını öldürdü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir genç, iddiaya göre gece saatlerinde bireysel eşya kullanımı konusunda tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde yaşayan ve olay sonrası kaçan bir kişi de gözaltına alındı.
Antalya'da ev arkadaşları arasında bireysel eşya kullanımı yüzünden çıktığı iddia edilen kavga cinayetle bitti.
Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel (23), Süleyman Ege Sevil (28) ve Hüseyin Emre Ç. (21), iki hafta önce aynı evde kalmaya başladı.