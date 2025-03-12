Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi

"KEDİYİ KUTUYA KOYUP BİR YERLERE HABER VERDİ"

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görüldü.

Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının çevreden birkaç kişi kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri süren mahalle sakinlerinden Güzide Polat, “Cumartesi günü buradan kedimiz çalındı. Siyah ve 5 senedir baktığımız ampute edilmiş bir kediydi. Bir tane kadın, gayet profesyonel bir şekilde gelip kediyi yakalıyor. Kediyi kutuya koyup, etrafı kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla.” diye konuştu.

Güvenli kameralarının o anları görüntülediğini söyleyen Polat, “Arkasından kediyi kimseye çaktırmadan götürüyor. Birkaç kişi kendisini uyarıyor. Bu kediye bakıldığını, sahipli olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen kadın hiçbir şekilde dikkate almıyor. ‘Ben sahipleneceğim, başkalarına sahiplendireceğim’ diyor.” şeklinde konuştu.