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Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi

Antalya’da birbirine yakın bölgelerde siyah ve koyu renkli kedilerin kaybolduğu iddia edildi. Muratpaşa ilçesindeki son olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mahalleli, durumu polise bildirdi.

Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi - 1

Antalya’da ortadan kaybolan siyah renkli kediler, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki son olay 8 Mart günü yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi - 2

Antalya’da bölge esnafının baktığı kedilerin arasından özellikle siyah ve koyu renkli kedilerin ortadan kaybolması mahalleliyi huzursuz etti.

Son olarak 5 yıldır baktıkları ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, “Karam” isimli kedinin bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü gördü.

Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi - 3

"KEDİYİ KUTUYA KOYUP BİR YERLERE HABER VERDİ"

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görüldü.

Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının çevreden birkaç kişi kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri süren mahalle sakinlerinden Güzide Polat, “Cumartesi günü buradan kedimiz çalındı. Siyah ve 5 senedir baktığımız ampute edilmiş bir kediydi. Bir tane kadın, gayet profesyonel bir şekilde gelip kediyi yakalıyor. Kediyi kutuya koyup, etrafı kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla.” diye konuştu.

Güvenli kameralarının o anları görüntülediğini söyleyen Polat, “Arkasından kediyi kimseye çaktırmadan götürüyor. Birkaç kişi kendisini uyarıyor. Bu kediye bakıldığını, sahipli olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen kadın hiçbir şekilde dikkate almıyor. ‘Ben sahipleneceğim, başkalarına sahiplendireceğim’ diyor.” şeklinde konuştu.
Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi - 4

“ÖZELLİKLE SİYAH OLANLARI SEÇİP GÖTÜRÜYOR”

Mahallede yaşayan kedilere baktıklarını anlatan Polat, yakın çevrelerde de özellikle koyu renkli kedilerin kaybolduğunu duyduklarını belirterek, şunları anlattı:

"Burada bizim baktığımız 20-25 tane kedi var ortalama. Bu değişiyor. Arka sokaklardan da koyu renkli kedilerin çalındığını duyduk. Aynı zamanda Deniz Mahallesi’nde de siyah beyaz veyahut koyu renkli kediler sürekli çalınıyor."

Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi - 5

"Yok oluyorlar kediler ve biz mahalleli olarak bundan çok şikayetçiyiz. İnsanların gözünün içine baka baka yabancı uyruklu bir insanın çalmasına akıl sır erdiremiyoruz. Özellikle koyu renkli kedileri seçiyorlar. Tam anlamış değiliz.
Çünkü eline gelen bir sürü kedi var, sevdiği kedi var. Ve burada insanların sevebildiği, dokunabildiği biri sürü kedi varken, yavrulamış yeni kedi varken, özellikle siyahı seçip götürüyor."

Antalya’da kayıp kara kedi bilmecesi - 6

Polise haber verdiklerini ve bu olayın peşini bırakmayacaklarını anlatan Polat, “Sokak hayvanlarının yaşayabilecekleri alanları biz katletmiş durumdayız. Onları korumaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

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