Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi

Bunun normal bir durum olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Karadan denize doğru esen sert poyrazdan dolayı Türkiye kıyılarında çekilme, Afrika kıyılarında ise yükselme oldu. Lodos ya da güneyden esintiler başladığında normale döner. Korkulacak, endişe duyulacak herhangi bir durum yok. Kıyılarda yoğun şekilde denizanası görülmesi de bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.