Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde denizlerde 4 metre ile 20 metre arası çekilme yaşandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 20:57

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 1

Manavgat ilçesi Denizyaka ile Serik ilçesi Boğazkent mahallelerinde denizde sahil kesiminde yaşanan çekilme dikkati çekti.

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 2

Yer yer 4 metre ile 20 metre arasında değişen çekilme nedeniyle Denizyaka sahilinde kayalıklar meydana çıktı, küçük adacıklar oluştu. Ayrıca sahilde eskiden döşenmiş ve su altında bulunan büyük büz borular da su yüzeyine çıktı.

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 3

"HAVA DÜZELİNCE NORMALE DÖNECEKTİR"

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede birkaç gündür etkili olan poyrazdan dolayı 'nin kıyılarındaki suyun Afrika'ya doğru sürüklendiğini söyledi.

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 4

Bunun normal bir durum olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Karadan denize doğru esen sert poyrazdan dolayı kıyılarında çekilme, Afrika kıyılarında ise yükselme oldu. Lodos ya da güneyden esintiler başladığında normale döner. Korkulacak, endişe duyulacak herhangi bir durum yok. Kıyılarda yoğun şekilde denizanası görülmesi de bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 5

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Bulut da suyun karayla birleştiği noktaya kıyı çizgisi dendiğini, bunun dalgalarla veya gelgitle değişebildiğini dile getirdi.

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 6

Bunun, ayın, güneşin ve dünyanın hareketleriyle ilgili bir durum olduğunu aktaran Bulut, "'de gelgitlere çok rastlanmaz, gelgitten kaynaklanan çekilme 40 santimetreyi geçmez. Gelgit daha çok Pasifik kıyılarında, Fransa'da ve Rusya'nın bazı adalarında görülür." ifadelerini kullandı.

Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 7
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 8
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 9
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 10
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 11
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 12
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 13
Antalya'da kıyılarda deniz suyu çekildi - 14

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