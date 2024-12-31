Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi

Antalya'da eski koca dehşet saçtı. Gürhan Üzer, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe verdi. Zorlu ağır yaralanırken kaçan Üzer ise yakalandı. Üzer, adliyeye sevk edilirken pişman olduğunu dile getirdi.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 1

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi.

Motosiklet tamircisi 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı 36 yaşındaki Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi.

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Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 2

Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 3

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 4

"GEÇENE KADAR KADINI YAKTI"

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Öner, "Benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 5

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakalandı.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 6

Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim." dedi.

Adliyeye sevk edilen Üzer, "Pişmanım." dedi.

Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi - 7

Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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