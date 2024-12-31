Antalya'da korkunç olay! Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi
Antalya'da eski koca dehşet saçtı. Gürhan Üzer, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe verdi. Zorlu ağır yaralanırken kaçan Üzer ise yakalandı. Üzer, adliyeye sevk edilirken pişman olduğunu dile getirdi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi.
Motosiklet tamircisi 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı 36 yaşındaki Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi.