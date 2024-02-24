Antalya'da korkunç olay: Ördek avına çıkan avcı köpeği ceset buldu
Antalya'da 13 gün önce arkadaşı İsmail Oran tarafından öldürülen Tuncay Okudan'ın cesedini ördek avlamaya giden avcının köpeği buldu. Anne Hanife Okudan "Kuzum gitti, kolu mu yok, nasıl kıydılar sana" diye feryat etti. Karısı da cenaze aracına tutunurken yere düştü.
Olay, 11 Şubat saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi.
9 Şubat'ta Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Tuncay Okudan, kokoreç satışıyla uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile minibüste satış yapmak için ortak oldu.