Antalya'da korkunç olay: Ördek avına çıkan avcı köpeği ceset buldu

KÖPEK ÇAY KENARINDA BİR ŞEYLER KOKLADI

Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında arayıp herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Bugün sabah saatlerinde ördek avlamak için köpeğiyle beraber Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin çay kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti.

Kaya, köpeğinin kokladığı şeyin bir insana ait ceset olduğunu görünce durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.