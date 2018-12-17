Antalya'da kuvvetli yağış
İHA
Antalya ve ilçelerinde 19 saattir devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktora da ulaşıldı. Etkili olan yağış nedeniyle Kemer ilçesine son 19 saatte metrekareye 460 kilogram yağış düştü. Kemer Kuzdere Mahallesi ile Arslanbucak’ı birbirine bağlayan köprünün yakınında bulunan evlerin tamamı tahliye ediliyor.
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1Antalya ve ilçelerinde yağış şiddetini arttırarak devam ediyor. Yaklaşık 19 saattir devam eden yağış bir çok noktada hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda taşkınlar meydana geldi. Yollarda kalan araçlar kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
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METREKAREYE 460 KİLOGRAM YAĞIŞAntalya'da etkili olan yağış nedeniyle Kemer ilçesi Ovacık mevkiine son 19 saatte metrekareye 460 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerde devam eden sağanak yağışın etkisiyle suları yükselen Ağva Deresi mahalleler arasında ulaşımı sağlayan köprüleri tehdit etmeye başladı.
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EVLER BOŞALTILIYORKemer ilçesini etkisi altına alan kötü hava koşulları akşam saatlerinde etkisini artırdı. Köprünün iki yanındaki Kuzdere ve Aslanbucak Mahallelerinde 30'dan fazla ev ve işyerini su bastı. Belediye ekipleri Aslanbucak Mahallesi'ne taşkın sularının tekrar girmemesi için toprak set oluşturmaya çalışırken, bu baskınına uğrayan evler boşaltılıyor.
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4Sağanak yağış yüzünden küçük derelerin de taşması sonucu ilçedeki birçok yol ulaşıma kapandı. İlçenin Ovacık Mahallesi ile Kuzdere Mahallesine bağlı Yayla Kuzdere, Gedelme ve Kesmeboğazı mevkileriyle ulaşımı tamamen kesildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler koordineli biçimde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da su taşkınının olduğu bölgede incelemeler yaparken, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar da kurulan kriz masasının başına geçti.
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KUMLUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİKumluca ilçesinde de Kasapçayırında trafoya yıldırım düştü. yıldırım düşmesi nedeniyle İlçe genelinde elektrik verilemiyor. Ekipler ilçeye elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.