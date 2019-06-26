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Antalya'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş açıldı

Anadolu Ajansı

Mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş eden kişi, özel harekat polislerini teyakkuza geçirdi

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    Antalya'da bekçilere pompalı tüfekle ateş eden kişiyi yakalamak için mahalleye özel harekat polisleri çağrıldı.
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    Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde yaşayan A.Ö, gece yarısı evinin bulunduğu sokakta devriye gezen mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş etti.
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    Olayda yara almayan bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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    Evinde olduğu düşünülen silahlı saldırganın yakalanabilmesi için özel harekat polislerine haber verildi.

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    Çatışma ihtimalini göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri, 112 Acil Servis ekibi de çağırdı. Sağlık görevlileri, ambulansla bir süre sokakta bekledi. 

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    Özel harekat ekiplerinin gelmesiyle çelik yeleklerini giyip söz konusu adrese giren polisler, şüpheli A.Ö'nün evde olmadığını tespit etti. 

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    Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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