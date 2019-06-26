Antalya'da mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş açıldı
Anadolu Ajansı
Mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş eden kişi, özel harekat polislerini teyakkuza geçirdi
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1Antalya'da bekçilere pompalı tüfekle ateş eden kişiyi yakalamak için mahalleye özel harekat polisleri çağrıldı.
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2Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde yaşayan A.Ö, gece yarısı evinin bulunduğu sokakta devriye gezen mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş etti.
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3Olayda yara almayan bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Evinde olduğu düşünülen silahlı saldırganın yakalanabilmesi için özel harekat polislerine haber verildi.
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Çatışma ihtimalini göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri, 112 Acil Servis ekibi de çağırdı. Sağlık görevlileri, ambulansla bir süre sokakta bekledi.
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Özel harekat ekiplerinin gelmesiyle çelik yeleklerini giyip söz konusu adrese giren polisler, şüpheli A.Ö'nün evde olmadığını tespit etti.
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Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.