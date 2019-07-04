Antalya'da muzluk yangını (5 dönüm bahçe zarar gördü)
Anadolu Ajansı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangın, 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.
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1Koru Mahallesi Poyraz Koyu bölgesinde muz arazilerinin ve villaların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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2Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı ve orman işletme ekiplerine ait 5 arazöz ile alevlere müdahale edildi.
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3Söndürme çalışmalarına villalar bölgesinde tatil yapan vatandaşlar da destek verdi.
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4Yangın sırasında zarar gören elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi.
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2 saatlik çalışma sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 5 dönüm muz bahçesi hasar gördü.
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6Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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