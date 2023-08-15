Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında… Antalya’da serinlemek isteyenler sahillere akın etti. Kentte hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi. Kentteki yüksek nem oranı nedeniyle Beydağları görülemez oldu.
Antalya’da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.
Havanın sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi.