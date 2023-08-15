Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında… Antalya’da serinlemek isteyenler sahillere akın etti. Kentte hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi. Kentteki yüksek nem oranı nedeniyle Beydağları görülemez oldu.

Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 1

Antalya’da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

Havanın sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 2

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı.

Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 3

Konyaaltı ilçesinde Beydağları nem nedeniyle görülemez oldu.

Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 4

Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 5

Bazı tatilciler de parklardaki ağaçlarının altında, gölge alanlarda dinlendi.

Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 6
Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 7
Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 8
Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 9
Antalya’da nem Beydağları’nı görünmez yaptı - 10
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