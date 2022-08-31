Antalya'da orman yangını

Akseki'de çıkan ve 40 dönümlük bir alanda etkili olan orman yangını, 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 14:47

Antalya'da orman yangını - 1

'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da orman yangını - 2

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da orman yangını - 3

Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Antalya'da orman yangını - 4

Yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını - 5

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının 40 dönümlük bir alanda etkili olduğunu açıkladı.

Antalya'da orman yangını - 6
Antalya'da orman yangını - 7
Antalya'da orman yangını - 8

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER