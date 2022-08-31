Antalya'da orman yangını

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 14:47
Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.
Yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının 40 dönümlük bir alanda etkili olduğunu açıkladı.