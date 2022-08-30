Antalya'da orman yangını

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.08.2022 - 16:02
Antalya'nın Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile yapılan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.