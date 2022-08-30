Antalya'da orman yangını

Antalya Kaş'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 30.08.2022 - 16:02

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'nın Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile yapılan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

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