Antalya'da orman yangını
Anadolu Ajansı, İHA, NTV Haber
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. NTV yayınında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı seraların zarar gördüğünü ve yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Göven, ''Yangın kontrol altına alınmıştı ama rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Alevler yeniden başladı'' dedi.
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1Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGINLA İLGİLİ SON BİLGİLERİ NTV YAYININDA PAYLAŞTI (VİDEO)
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2Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor.
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3Yangının çıkış noktasına ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler, sık kızılçam alanında yol açma çalışması yürütüyor.
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4Bu arada yangının çıkış nedeni de belirlenmeye çalışılıyor.
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NTV yayınında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özetle şu ifadeleri kullandı:
''Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan mevkiinde saat 10.25'te bir yangın çıktığı haberini aldık ve 10.35'te ekiplerimiz müdahale etti. Seraların yanından başladı ve 30 kilometre hızla esen rüzgar aslında bizim için negatif bir durum. Bazı seralarımız zarar gördü. Yangına 4 uçak 7 helikopter 50 arazöz 6 dozer müdahale ediyor. Yangın şu an itibariyle kontrolümüz altında en yakın zaman içerisinde de Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yangını öncelikle tamamen kontrol altına alma sonrasında soğutma ve söndürme çalışmalarını icra edecekler. İnşallah öğleden sonraki saatlerde de yangının tamamen söndüğünü konuşuyor olacağız.
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6Şu an amacımız yangının verdiği zararları tespitten çok yangını bir an evvel tamamen kontrol altına almak söndürmek. Ondan sonrasında zarar tespit çalışmalarını yapacağız. Devlet burada ne gerekiyorsa yapar vatandaşın yaralarını sarma yönünde her türlü adımı atar.''
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7Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven de, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Göven, “Yangın kontrol altına alınmıştı ama rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Alevler yeniden başladı. Yoğun duman var. Konuşmakta zorlanıyoruz. Seralar zarar gördü. Ormana yakın alandaki evlerde hasar var” dedi.
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8Can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kumluca Belediye Başkanı, bölgedeki evlerde bulunanların tahliye edildiğini de kaydetti.
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