Antalya'da orman yangını

NTV yayınında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan mevkiinde saat 10.25'te bir yangın çıktığı haberini aldık ve 10.35'te ekiplerimiz müdahale etti. Seraların yanından başladı ve 30 kilometre hızla esen rüzgar aslında bizim için negatif bir durum. Bazı seralarımız zarar gördü. Yangına 4 uçak 7 helikopter 50 arazöz 6 dozer müdahale ediyor. Yangın şu an itibariyle kontrolümüz altında en yakın zaman içerisinde de Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yangını öncelikle tamamen kontrol altına alma sonrasında soğutma ve söndürme çalışmalarını icra edecekler. İnşallah öğleden sonraki saatlerde de yangının tamamen söndüğünü konuşuyor olacağız.