Antalya'da orman yangını

Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havada müdahalesi sürüyor. Yangını söndürme çalışmalarının kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerlediği bildirildi. Manavgat kaymakamı yangının yerleşim alanlarına ilerlediğini belirterek, bazı mahallelerdeki evlerin boşaltıldığını söyledi.
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DHA 28.07.2021 - 14:20
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın saat 12.00 sıralarında Yeniköy mahallesinde başladı.
Bölgedeki alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına havadan helikopterle karadan da itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleriyle müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmaları kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
'BAZI EVLER BOŞALTILDI'
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.
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