Antalya’da orman yangını

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangınlara karşı bölgede görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sevk edildi.