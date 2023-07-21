Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Antalya'nın Aksu ilçesine ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’da orman yangını - 2

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangınlara karşı bölgede görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sevk edildi.

Antalya’da orman yangını - 3

Orman ekipleri yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve su tankıyla müdahale etti.

Antalya’da orman yangını - 4

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Antalya’da orman yangını - 5

Öte yandan, yangın alanında çok sayıda cam şişe olduğu görüldü.

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Antalya’da orman yangını - 7
Antalya’da orman yangını - 8
Antalya’da orman yangını - 9
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