Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiğini ama yangının gücünün büyük ölçüde kırıldığını aktardı. Bakan Yumaklı, yangından 1 evin etkilendiğini, 17 evin ise tahliye edildiğini söyledi.

Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi - 1

Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını yayıldı.

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Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi - 2

Yangın Dim Barajı'nın arka tarafına doğru ilerlerken, bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri de yönlendirildi.

Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi - 3

Ulaşımın olduğu noktalara ekipler karadan müdahale ederken, sarp ve ulaşımın olmadığı noktalara ise helikopterler ve uçaklar barajdan aldıkları suyla müdahale etti.

Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi - 4

17 EV TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yangından 190 hektarlık alanın etkilendiğini söyleyen Yumaklı, 1 evin yandığını, 17 evin de boşaltıldığını söyledi.

Yumaklı, rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiğini ama yangının gücünün büyük ölçüde kırıldığını aktardı.

Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi - 5

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi - 6

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda kara ekibiyle müdahalede edilirken, araç sayısının yeni katılacaklarla artacağı belirtildi.

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