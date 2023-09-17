Antalya’da orman yangını | Bakan İbrahim Yumaklı: 1 ev yandı, 17 ev tahliye edildi
Antalya’nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, rüzgarın yön değiştirmesinin müdahaleyi güçleştirdiğini ama yangının gücünün büyük ölçüde kırıldığını aktardı. Bakan Yumaklı, yangından 1 evin etkilendiğini, 17 evin ise tahliye edildiğini söyledi.
Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını yayıldı.