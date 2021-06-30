Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Akseki-Manavgat karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 30.06.2021 - 16:01

Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 1
Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 2
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 3
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 4
Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 5
Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat karayolunu ulaşıma kapattı.
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 6
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 7
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 8
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 9
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 10
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 11
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 12
Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı - 13

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