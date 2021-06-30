Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.