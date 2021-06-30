Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Akseki-Manavgat karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki-Manavgat karayolunu ulaşıma kapattı.