Antalya’da oteller yüzde 100 doldu: Yer bulmak için valiliği bile arayan var

YER BULAMAYAN VALİLİĞİ ARIYOR

Bayramda yer bulamayanlardan yardım için arayanlar olduğunu da belirten Arat, “Arayanlar oluyor tabii ama pek fazla yapacak bir şey yok. Kamuya ait yerler zaten doldu, turizm tesisleri de doldu. Onun dışında yazlık kullanılan yerler var. Aile yanına gelen misafir edilecekler var. Antalya'ya gelen yolda, çadırda yatmıyor, bir şekilde yer bulunuyor.” diye konuştu.