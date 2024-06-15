Antalya’da oteller yüzde 100 doldu: Yer bulmak için valiliği bile arayan var
Kurban Bayramı tatili başladı. Büyükşehirlerden tatil beldelerine akın yaşanıyor. Tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği şehirlerden biri de turizm başkenti Antalya… Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti.
Kurban Bayramı tatilinde en yoğun talebin yaşandığı Antalya’ya, kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor.