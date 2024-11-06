Antalya'da para yatıran kadına kapkaç şoku

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, banka ATM'sine para yatırmak üzere gelen Mehtap U.'ya işlem yaptığı sırada yaklaşan bir şüpheli, genç kadının elindeki yaklaşık 2 bin 800 TL'yi alarak hızla uzaklaştı.