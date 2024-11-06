Antalya'da para yatıran kadına kapkaç şoku
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir bankanın ATM'sinde para yatırmak isteyen kadın kapkaççının kurbanı oldu. Kadının parasını alarak kaçmaya çalışan kişi, devriye gezen motorize yunus timleri tarafından 100 metre uzaklıkta yakalandı.
Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, banka ATM'sine para yatırmak üzere gelen Mehtap U.'ya işlem yaptığı sırada yaklaşan bir şüpheli, genç kadının elindeki yaklaşık 2 bin 800 TL'yi alarak hızla uzaklaştı.