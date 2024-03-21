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Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu

Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, iki kuzene isabet etti. Hastaneye kaldırılan kuzenlerden 21 yaşındaki Haktan Faik Çoban hayatını kaybetti, Burak Devran Çoban yaralandı.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 1

Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsünden inen kişiler, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanına broşür bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 2

İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 3

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın (27) da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 4

Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 5

Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 6

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 7

Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi dövdüğü görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülerde yer alıyor.

Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 8
Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 9
Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu - 10
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