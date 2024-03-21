Antalya'da parti broşürü kavgası: İki kuzen tek mermiyle vuruldu
Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, iki kuzene isabet etti. Hastaneye kaldırılan kuzenlerden 21 yaşındaki Haktan Faik Çoban hayatını kaybetti, Burak Devran Çoban yaralandı.
Antalya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim otobüsünden inen kişiler, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanına broşür bıraktı.