Antalya'da rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar

Antalya'daki rüşvet operasyonunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) görevli 2 müfettiş ile 1 kişi, 90 bin euro ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar - 1

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi, eksikliklerin giderilmesi ve ceza yazılmaması karşılığında 120 bin euro talep ettikleri belirlenen SGK müfettişleri, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

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Antalya'da rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar - 2

Şüphelilerden 90 bin euro rüşvet parası ile birlikte yakalanan 2'si müfettiş 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Antalya'da rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar - 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar - 4
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