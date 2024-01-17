Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı

Antalya Kaş'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda tarım arazisi ve sera da sular altında kaldı.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 1

Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 2

İlçede zaman zaman aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 3

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 4

Taşan dereler nedeniyle bazı sera ve tarım arazileri de su altında kaldı.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 5

Kaş Belediyesi ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı. Ekiplerin iş makineleri ile taşan dereler çevresinde ve sel nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 6

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olan sağanağın dere taşkınları ve sele neden olduğunu söyledi.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 7

İlçedeki bir çok mahallede su baskınları olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bazı ev ve iş yerlerine su girdi. Bu nedenle maddi zararlar oluştu. Sarılar Mahallesi'ndeki su basan bir ahırda küçükbaş hayvanlar telef oldu. Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Ekiplerimiz camide temizlik çalışması yapıyor. Teyakkuz halindeyiz." dedi.

Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 8
Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER