Antalya'da sağanak | Kaş sular altında kaldı

İlçedeki bir çok mahallede su baskınları olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bazı ev ve iş yerlerine su girdi. Bu nedenle maddi zararlar oluştu. Sarılar Mahallesi'ndeki su basan bir ahırda küçükbaş hayvanlar telef oldu. Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Ekiplerimiz camide temizlik çalışması yapıyor. Teyakkuz halindeyiz." dedi.