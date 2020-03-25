Antalya'da sahillerinde bugün

Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının ellerine eldiven taktığı görülürken bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ Yaklaşık 55 yıl Paris'te yaşayan Cafer Yazgü (80), sahile gelenler arasındaydı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini, fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını söyleyen Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimse de bana bulaştırmasın" dedi.