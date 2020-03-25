Antalya'da sahillerinde bugün

Antalya'da corona virüsle mücadele kapsamında 'evde kal' uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahiline gitti. Küçük çocukların da yer aldığı sahilde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu görüldü.

DHA 25.03.2020 - 16:35

Antalya'da corona virüs önlemlerini dinlemeyen bazı vatandaşar güzel havanın tadını sahilde çıkardı.
Hava sıcaklığının 25 dereceyi gördüğü Antalya'da bazı kent sakinleri Konyaaltı sahiline gitti.
Hava sıcaklığının 25 dereceyi gördüğü Antalya'da bazı kent sakinleri Konyaaltı sahiline gitti.
Konyaaltı sahilde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu.
Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının ellerine eldiven taktığı görülürken bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ

Yaklaşık 55 yıl Paris'te yaşayan Cafer Yazgü (80), sahile gelenler arasındaydı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini, fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını söyleyen Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimse de bana bulaştırmasın" dedi.

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