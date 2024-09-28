Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu

Antalya'da, sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil ve iş yerlerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik zarar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin kundaklama olduğu iddia edildi.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 1

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Şafak Mahallesi'ndeki Yeşil Sanayi Sitesi'nde bulunan alüminyum, oto tamir ve boya dükkanlarında sabah saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 2

Dükkanlardan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 3

ÜÇ SAATLİK MÜCADELE

Olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, alüminyum ve oto tamir dükkanlarında kontrol altına alınırken, boya dükkanındaki kimyasal maddelerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat boyunca mücadele etti.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 4

Yangın sonunda 3 iş yeri ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, iş yeri sahipleri yangını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 5

Söndürme çalışmaları sırasında, bir boya malzemeleri dükkanındaki kafes içerisinde bulunan 4 muhabbet kuşu kurtarıldı.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 6

KUNDAKLAMA İDDİASI

Oto tamirhane sahibi Güngör Karslı, yangınla ilgili olarak "Beni gece saatlerinde dükkanın yanıyor diye biri aradı, 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. Ciddi olduğunu anlayınca hemen buraya geldim. " dedi.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 7

İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söylediklerini belirten Karslı, "Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çeksin. Benim iş yerimde yaklaşık 4 milyon liralık zararım var. Diğer dükkanlarda da bir o kadar var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 8

Polis, yangının çıkış nedeni ve zarar miktarı hakkında inceleme başlattı. Yangının toplamda yaklaşık 10 milyon TL'lik zarara yol açtığı bildirildi.

Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 9
Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 10
Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 11
Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 12
Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 13
Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu - 14
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