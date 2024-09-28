Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu

İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söylediklerini belirten Karslı, "Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çeksin. Benim iş yerimde yaklaşık 4 milyon liralık zararım var. Diğer dükkanlarda da bir o kadar var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.