Antalya'da, sanayi sitesinde yangın: 3 iş yeri ve 3 otomobil kül oldu
Antalya'da, sanayi sitesinde bulunan dükkanlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil ve iş yerlerinde yaklaşık 10 milyon TL'lik zarar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin kundaklama olduğu iddia edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Şafak Mahallesi'ndeki Yeşil Sanayi Sitesi'nde bulunan alüminyum, oto tamir ve boya dükkanlarında sabah saat 03.30 sıralarında meydana geldi.