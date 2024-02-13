Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı)
Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, seli beraberinde getirdi. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü. Kepez’de alt geçitte mahsur kalan araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki 6 ilçede eğitime bugün ara verilirken Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların eğitime hazır olamayacağından Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı. Kentteki şiddetli yağışın yarın da sürmesi bekleniyor. Antalya’nın yanı sıra Isparta ve Burdur ile Muğla’da da yarın şiddetli yağış beklentisi var.
Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sel, can kaybına da neden oldu.
Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.