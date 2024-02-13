Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı)

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, seli beraberinde getirdi. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü. Kepez’de alt geçitte mahsur kalan araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki 6 ilçede eğitime bugün ara verilirken Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların eğitime hazır olamayacağından Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı. Kentteki şiddetli yağışın yarın da sürmesi bekleniyor. Antalya’nın yanı sıra Isparta ve Burdur ile Muğla’da da yarın şiddetli yağış beklentisi var.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 1

Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sel, can kaybına da neden oldu. 

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 2

6 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Sel nedeniyle kentte 6 ilçede eğitime ara verildi.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik'te bugün okullar tatil edildi.

Öte yandan bu ilçelerde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

MOTOKURYELERE YASAK

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,
ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 3

YARIN DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Antalya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların eğitime hazır olamayacağından, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime yarın da ara verileceğini açıkladı.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 4

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildi. Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz  Antalya'ya intikal etti. 989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 5

4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, kentte yarın da şiddetli yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

“Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor.” diyen Karaloğlu, “Vatandaşlarımıza da çağrımız, uyarılara lütfen uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere girmesinler.” ifadelerini kullandı.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 6

ANTALYASPOR KAFİLESİ ALANYA'YA İNEBİLDİ

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 7

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 8

KEPEZ'E 304,9 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte ilçelerden Kepez'e 304,9, Muratpaşa'ya 233,9, Konyaaltı'na 129,2, Serik'e 106,9 ve Kemer'e 80,2 kilogram metrekare başına yağış düştü.

Şubatta uzun yıllar ortalama yağış miktarının 112,7 kilogram olduğu ve en fazla yağışın 2009'da 427,6 kilogram olarak ölçüldüğü bildirildi.

Yağışın gece yarısına kadar aralıklı gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 9

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Tonguç Alt Geçidi ve Opera Kavşağı'ndaki su baskını nedeniyle 30 civarında araç yolda kaldı, bazı araçlar iş makinesi ve çekici yardımıyla yol kenarlarına alındı. Suda sürüklenen çok sayıda araçta hasar oluştu.

Aracı suda kalan servis sürücüsü İbrahim Baykuşlar, AA muhabirine, otele işçi taşıdığını ve yağış nedeniyle suda mahsur kaldığını söyledi.

İtfaiyeyi arayarak yardım istediklerini belirten Baykuşlar, "İşçiler araçtan inemiyor. 4 saattir suda kaldık. Burası sürekli böyle oluyor, en azından bir önlem almaları lazım. Araç trafiğine kapatmaları lazım. Birçok araç yolda kaldı." dedi.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 10

Güneş Mahallesi'nde bazı sitelerin zemin katındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından botlarla tahliye edildi.

İş yerini su basan Nasuh Çağıl, itfaiyeyi çağırdıklarını ancak gelen olmadığını ifade ederek, "İki dükkanım var hepsini su bastı, insanlar işe gidemedi araçlarında mahsur kaldı." diye konuştu.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 11

Evini su basan Barış Samuray, evinin içinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde su olduğunu ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 12

Ayşenur Kaçakçı da saat 03.00'ten itibaren etkili olan yağışta zemin kattaki evinin su altında kaldığını belirtti. Zemin katlara giremediklerini ifade eden Kaçakçı, tüm eşyalarının su içinde yüzdüğünü ve ekiplerden yardım beklediklerini kaydetti.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 13

Cumhuriyet Mahallesi'nde de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı binaların birinci katına kadar su dolması nedeniyle binadakiler mahsur kaldı.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 14

Ertuğrul Eymir, gece hiç uyumadıklarını, binanın kapıcı dairesinde kalanlar ile zemin katta oturanların zor tahliye edildiğini anlattı.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 15

Kendisinin de mahsur kaldığını, binanın bahçesindeki araçların suya gömüldüğünü dile getiren Eymir, "Çok zor durumda kaldık. Su çok yükseldi evime girmek üzere." dedi.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 16

Mahalledeki zemin katlarda yaşayanlar, AFAD ekiplerince tahliye edildi. Esnaf, iş yerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, binaların girişlerinde su tahliye çalışmasını sürdürüyor.

Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 17
Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 18
Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 19
Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 20
Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı) - 21
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