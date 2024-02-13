Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 ilçede okullar yarın da tatil (4 şehir için turuncu kodlu uyarı)

6 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Sel nedeniyle kentte 6 ilçede eğitime ara verildi.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik'te bugün okullar tatil edildi.

Öte yandan bu ilçelerde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

MOTOKURYELERE YASAK

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,

ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.



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