Antalya'da sel ve su baskını: 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 ilçede eğitime ara verildi
Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, seli beraberinde getirdi. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü. Kepez’de alt geçitte mahsur kalan araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki 6 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Antalya kent merkezinde dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Yaşanan sel can kaybına da neden oldu.
Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.