Antalya'da sel ve su baskını: 5 ilçede eğitime ara verildi
Antalya'da gece saatlerin etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu.Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.