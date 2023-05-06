Antalya'da şiddetli sağanak

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı. Konyaaltı ilçesinde bir rögar kapağının üstündeki asfalt, suyun basıncıyla kalktı. Kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Antalya'da şiddetli sağanak - 1

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da şiddetli sağanak - 2

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda araçlar mahsur kaldı.

Antalya'da şiddetli sağanak - 3

Birçok sürücü, çekici çağırıp kurtarılmayı bekledi.

Antalya'da şiddetli sağanak - 4

Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde de ulaşım aksarken, bazı noktalarda su taşkınları oluştu.

Antalya'da şiddetli sağanak - 5

RÖGAR KAPAĞI ÜSTÜNDEKİ ASFALT KALKTI

Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki rögar kapağı üstündeki asfalt, su basıncı nedeniyle kalktı.

Antalya'da şiddetli sağanak - 6

Bulvar üzerindeki çok sayıdaki araç, yolda kaldı. Sürücüler, bölgeden kontrollü olarak geçmeye çalıştı.

Antalya'da şiddetli sağanak - 7

Antalya'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

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