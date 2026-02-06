Antalya'da şiddetli sağanak. Hortum çıktı, elektrikler kesildi

Antalya'da sağanak yağış etkili oluyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Yollarda oluşan su birikintileri, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde bazı mahallerdeki ev ve iş yerlerini su bastı.