Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu

Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda kişi evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. AFAD, 236 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini açıkladı.

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 1

Meteoroloji, Antalya'da şiddetli yağış için turuncu kodla uyarı vermişti. Beklenen yağış kentte etkili oldu. 

Manavgat ilçesinde, cadde ve sokaklar göle döndü, evleri, iş yerlerini su bastı. Antalya-Mersin yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.


TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 2

Yolda mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Çok sayıda aracın yolda kaldığı Sorgun Bulvarı'nda, bölge halkı biriken suyun akışını sağlamak için refüjü kırmaya çalıştı.

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 3

AFAD, ilçeye 2 saat içinde 106 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirtti.

Ayrıca 420 su baskını ihbarı yapıldığı ve 236 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği açıklandı.

Ekipler, mahsur kalanların yardımına botlarla yetişti.

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 4

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 5

VALİ ŞAHİN: CAN KAYBIMIZ YOK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat ilçesinde şiddetli yağışla meydana gelen taşkınla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodla yağış uyarısı yaptığı, taşkınların görüldüğü Manavgat'ta incelemelerde bulundu.

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 6

Manavgat Kaymakamlığı'nda "Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nın ardından açıklama yapan Vali Şahin, kente yönelik yoğun yağış uyarısı üzerine AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıp, ekipleri konuşlandırdıklarını belirtti.

Şahin, 2 bin 260 personelin yaklaşık 800 iş makinesi ve diğer ekipmanlarla görev aldığını ifade ederek, "Manavgat hariç diğer ilçelerimizde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Manavgat'ta kısa süre içinde 106 kilogramlık büyük yağış aldık. Özellikle Sarılar Mahallemiz bölgesinde yoğun yağışla beraber su basmaları ihbarları geldi. Toplam 500 civarında ihbar aldık. Bu ihbarların büyük bölümü iş yeri ve konut su basması şeklindeydi. Bunlara müdahale ettik, etmeye de devam ediyoruz." dedi.

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 7

Tüm ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Yağmur da etkisini azalttı. 2 yaralımız var. Dolaba ayağını vurmak suretiyle ayağı kırılan bir vatandaşımız var. Bir de teyzemizin hipotermi durumu var. Onun dışında yaralı da yok ancak çok sayıda hasar kaydı gözüküyor. Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gece boyu su tahliyesine devam edecekler. Yarından itibaren gönüllülerimiz, jandarma ekiplerimizle evlerine su girmiş ve zarar görmüş, çamurla mücadele eden vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Bu konuda vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getireceğiz. Acil ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara Manavgat Kaymakamlığı'mız Sosyal Yardımlaşma Vakfından maddi yardımda bulunacak. Tahliyelerini yaptığımız vatandaşlarımızı başta uygulama otelimiz olmak üzere misafirhanelere yerleştiriyoruz."

Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 8
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 9
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 10
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 11
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 12
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 13
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 14
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 15
Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu - 16
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