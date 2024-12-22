Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu
Antalya'da şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda kişi evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. AFAD, 236 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini açıkladı.
Meteoroloji, Antalya'da şiddetli yağış için turuncu kodla uyarı vermişti. Beklenen yağış kentte etkili oldu.
Manavgat ilçesinde, cadde ve sokaklar göle döndü, evleri, iş yerlerini su bastı. Antalya-Mersin yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.