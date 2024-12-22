Antalya'da şiddetli yağış: Evler, yollar, tarım arazileri suyla doldu

Tüm ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Yağmur da etkisini azalttı. 2 yaralımız var. Dolaba ayağını vurmak suretiyle ayağı kırılan bir vatandaşımız var. Bir de teyzemizin hipotermi durumu var. Onun dışında yaralı da yok ancak çok sayıda hasar kaydı gözüküyor. Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gece boyu su tahliyesine devam edecekler. Yarından itibaren gönüllülerimiz, jandarma ekiplerimizle evlerine su girmiş ve zarar görmüş, çamurla mücadele eden vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Bu konuda vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getireceğiz. Acil ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara Manavgat Kaymakamlığı'mız Sosyal Yardımlaşma Vakfından maddi yardımda bulunacak. Tahliyelerini yaptığımız vatandaşlarımızı başta uygulama otelimiz olmak üzere misafirhanelere yerleştiriyoruz."