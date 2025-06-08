Antalya'da SUP board sırasında feci olay
Antalya'da SUP board (kürek sörfü) yapan bir kişi fenalaştı. Boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki Ömer Meriç Özarbey'e ilk müdahale suda yapıldı. Genç adam hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da bir kişi SUP board (kürek sörfü) yaparken fenalaşıp, boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Ablası Dilan ve arkadaş grubuyla sabah saatlerinde SUP board yapan Ömer Meriç Özarbey, açıkta bulunan ablasının yanına gitmek istediği esnada suda fenalaştı.
Su yutan Meriç, fenalık geçirince yardımına ablası ve arkadaşları gitti.