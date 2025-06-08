Antalya'da SUP board sırasında feci olay

"30 SANİYE KADAR SUYUN İÇİNDE KALMIŞ"

Ömer Meriç Özarbey'e ilk müdahaleyi yapan asistan hekim Ramazan Kılınç, "30 saniye kadar suyun içerisinde kalmış. İlk baştan itibaren nabzı açık ve solunum veriyordu. Biz sadece pozisyon verdik. Polisler hızlı şekilde gelerek yat limanına çıkarıp sağlık ekibine teslim ettik. Ambulansta da durumu iyiydi ve bilinci açıldı" dedi.

Ömer Meriç Özarbey'in durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.